Business news: Brasile, Petrobras annuncia vendita 50 per cento delle concessioni nel polo Marlim

- La compagnia energetica statale del Brasile, Petrobras, ha annunciato di aver avviato il processo di vendita del 50 per cento delle proprie partecipazioni nel polo petrolifero offshore di Marlim, nel bacino pre-sal di Campos, al largo dello stato di Rio de Janeiro. Il polo abbraccia i campo di Marlim, Voador, Marlim Leste e Marlim Sul. L'azienda brasiliana rimarrà l'operatore degli asset, mantenendo il restante 50 per cento della concessione. Lo riferisce la stessa Petrobras in un comunicato in cui sottolinea che la mossa non rappresenta un'uscita dell'azienda nel Bacino di Campos, ricordando che il progetto di rivitalizzazione del campo Marlim, che prevede l'installazione di tre nuove nuove piattaforme petrolifere offshore Fpso (unità galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico), due dei quali sono attualmente in costruzione presso aziende cinesi. (Res)