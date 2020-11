Business news: Sparkle amplia la copertura in Brasile con nuovo punto di presenza a Porto Alegre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sparkle, primo operatore di servizi wholesale internazionali in Italia e ottavo nel mondo, amplia la capillarità della propria rete in Brasile con l’apertura di un nuovo punto di presenza a Porto Alegre che si aggiunge agli attuali undici, distribuiti tra San Paolo, Rio De Janeiro, Fortaleza e Salvador, migliorando ulteriormente la connettività in Brasile e in tutto il continente americano. Stando al relativo comunicato stampa, il nuovo punto di presenza situato nella regione sudorientale del paese risponde alla crescente domanda di connettività internazionale in Brasile, offrendo agli operatori locali e regionali connessioni Internet ad alta velocità attraverso il servizio di transito Ip di Sparkle Seabone, nonché soluzioni di trasporto avanzate a cento gigabyte tramite il servizio City2City. Il punto di presenza di Porto Alegre, prosegue la nota, è infatti completamente integrato con la rete Ip proprietaria globale Tier-1 Seabone che vanta un'ampia copertura in America centrale e meridionale con punti di presenza in nove paesi: Argentina, Brasile, Bolivia, Cile, Colombia, Panama, Perù, Porto Rico e Venezuela. (Res)