Germania: apre il fuoco in strada a Meckenheim, abbattuto dalla polizia

- Dopo aver esploso diversi colpi di pistola nelle strade di Meckenheim, presso Bonn in Renania settentrionale-Vestfalia, un uomo è stato ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Poco dopo le 21:00 di ieri 22 novembre, diverse persone hanno chiamato le forze dell'ordine dopo che un uomo aveva estratto una pistola per strada, iniziando a sparare. L'intervento dei reparti speciali della polizia ha portato a un conflitto a fuoco. L'autore della sparatoria è deceduto sul colpo, mentre un agente è stato ferito a una mano ed è stato ricoverato in ospedale. (Geb)