Covid: Baldelli (FI), governo e commissario informino su organizzazione vaccino

- "Oggi è il 22 di novembre. Qualcuno ci dice qual è il piano del governo italiano per la distribuzione e la somministrazione del vaccino anti Covid che dovrà essere realizzato a gennaio per circa 1,7 milioni di persone (che dopo tre settimane dovrebbero fare il richiamo)?". Lo scrive su Twitter il vicepresidente dei deputati di Forza Italia, Simone Baldelli, postando un video nel quale dice: "Ci spiegano quotidianamente che abbiamo di fronte la più grande vaccinazione di massa della storia. Bene. Questo ci è chiaro. Quello che non ci è ancora chiaro è come governo e commissario si stiano organizzando per fare in modo di non trovarsi di fronte a ritardi e problemi organizzativi".(Rin)