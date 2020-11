Business news: Brasile, Banca centrale rivede al rialzo stima crescita Pil 2020 a –4,66 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli analisti delle istituzioni finanziarie del Brasile hanno rivisto la stima della crescita del Prodotto interno lordo (Pil) nel 2020 fissandola a -4,66 per cento. Si tratta di un valore sostanzialmente stabile rispetto a quello elaborato la settimana scorsa, quando la previsione era di un calo del 4,80 per cento. La stima, che conferma le previsioni di recessione economica a causa dell'impatto del coronavirus, è contenuta nel bollettino di mercato della Banca centrale brasiliana (Bc), noto anche come rapporto "Focus", pubblicato il 16 novembre. Il rapporto è il risultato di un sondaggio effettuato ogni settimana tra oltre 100 istituzioni finanziarie del paese. (Res)