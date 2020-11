Gli appuntamenti di domani Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE- L'assessora regionale alle Pari opportunità e turismo, Giovanna Pugliese, partecipa alla conferenza stampa di lancio del progetto Save - sport abuse and violence elimination realizzato in collaborazione con Assist, Ass. Naz. Atlete e differenza donna ong. (ore 11:30)VARIE- Presentazione del Secondo rapporto Censis-Tendercapital sui buoni investimenti "La sostenibilità al tempo del primato della salute". Parteciperanno: Domenico Arcuri, commissario straordinario del Governo all'emergenza covid-19; Pier Paolo Baretta, sottosegretario all'Economia; Giuseppe De Rita, presidente Censis; Moreno Zani, presidente Tendercapital; Alberto Bagnai, membro commissione Finanze del Senato; Alberto Oliveti, presidente Adepp; Francesco Maietta, responsabile area politiche sociali Censis.Roma, palazzo Giustiniano, via Della Dogana Vecchia, 29 (ore 10)- Secondo appuntamento, con i Dialoghi italo-francesi, l'iniziativa promossa dalla Luiss Guido Carli e da Sciences Po in collaborazione con The European House Ambrosetti dedicata alla Next generation Eu. (ore 14) (Rer)