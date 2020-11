Business news: Colombia, forte rimablzo dell'economia nel terzo trimestre, +8,7 per cento sul periodo aprile-giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre del 2020, il prodotto interno lordo (pil) della Colombia è cresciuto dell'8,7 per cento rispetto al periodo aprile-giugno. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Dane). Nonostante il forte rimbalzo, l'economia del paese andino sconta ancora le conseguenze della crisi sanitaria: su anno, il Pil è risultato in calo del 9 per cento, mentre da gennaio a settembre, la contrazione è stata dell'8,1 per cento. Dati comunque migliori a quelli registrati nel secondo trimestre, quando il pil registrava un calo annuale del 15,7 per cento, contro la crescita dell'1,2 per cento battuta nel periodo gennaio-marzo. Secondo quanto ha riferito il direttore generale del Dane, Juan Daniel Oviedo, la ripresa è legata in primo luogo al rilancio del commercio, voce che comprende anche le attività alberghiere e i ristoranti, la costruzione e il comparto minerario. Nel dettaglio, il pil è calato del 7,6 per cento su anno a luglio, del 7,9 per cento ad agosto e del 5,4 per cento a settembre. (Res)