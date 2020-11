Business news: Venezuela, esportazioni in calo del 68 per cento in primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da gennaio a luglio del 2020 il volume delle esportazioni del Venezuela è calato del 68,8 per cento. Lo si legge nel rapporto su Commercio e integrazione redatto dalla Banca interamericana per lo sviluppo (Bid), secondo cui in tutta la regione dell'America latina e Caraibi il calo dall'inizio dell'anno è stato del 16 per cento. Una contrazione legata alla crisi pandemica e che, pur minore a quella ipotizzata dagli analisti, risulta peggiore della media mondiale, il -13,3 per cento. Quello del Venezuela è il dato peggiore nella regione: subito dopo c'è El Salvador, con un calo del 27,6 per cento del valore, il Perù (-26,8 per cento), la Bolivia (-25,2 per cento), la Colombia (-25,3 per cento) e il Messico (-19,5 per cento). Su anno il calo regionale è stato del 29,5 per cento segnala il rapporto, attribuendo all'America del Sud il dato peggiore (-14 per cento), contro il -6,6 per cento dell'America centrale e il -4,9 dei Caraibi. (Res)