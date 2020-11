Business news: Brasile, ministro Economia "paese mostra segni di ripresa più rapidamente del previsto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia del Brasile, Paulo Guedes, ha dichiarato che il paese mostra segnali di ripresa dalla crisi economica generata dalla pandemia di coronavirus più rapidamente di quanto previsto. "Questo sarebbe stato un buon anno per l'economia del paese. Il Brasile ha chiuso lo scorso anno con una crescita del 2 per cento e il 2020 sarebbe dovuto essere l'anno del decollo della crescita. Tuttavia la pandemia ha colpito diversi settori dell'economia. Per fortuna la ripresa è già evidente ed è più rapida di quanto avessimo previsto. La ripresa è a 'V' e ormai tutti i settori crescono", ha dichiarato Guedes nel corso del discorso di apertura dell'evento Melhores e Maiores organizzato dalla rivista "Exame". (Res)