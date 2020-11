G20: Gelmini, Milano si candidi ad ospitare il vertice nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con il passaggio di consegne di oggi, l'Italia diventa presidente di turno del G20 ed ospiterà il summit nel 2021. Nell'ottobre del prossimo anno il nostro Paese sarà la sede dell'evento conclusivo, il vertice dei capi di Stato e di governo: Milano si candidi per ospitare questo appuntamento. Il capoluogo lombardo ha tutte le carte in regole per accogliere un evento del genere. La Regione Lombardia è stata in Italia la più colpita dalla pandemia e ha pagato un prezzo altissimo in termini di vite umane e in termini di conseguenze economiche: ospitare nel suo capoluogo il primo evento mondiale di quella che si spera sia l'epoca post covid, avrebbe un grande significato e un alto valore simbolico. Spero che sindaco e Regione Lombardia, facciano propria questa proposta". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati e consigliere comunale a Milano. (Com)