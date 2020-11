© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, lunedì 23 novembre, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 3061m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: l'alta pressione domina sulle regioni del Nord, garantendo anche tra Piemonte e Valle d'Aosta la presenza del sole, seppur con qualche velatura in transito nell'arco del giorno. Locali foschie o banchi di nebbia al mattino lungo il Po. Temperature stabili, freddo al mattino con gelate sui fondovalle alpini, occasionalmente anche sulle pianure piemontesi; più mite in quota. Venti deboli ovunque. Mar Ligure poco mosso. (Rpi)