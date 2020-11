Covid: Bernini (FI), rimuovere blocco ideologico contro partite Iva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, "Berlusconi ha tracciato ancora una volta la rotta. Forza Italia - continua la parlamentare in una nota - voterà lo scostamento di bilancio a condizioni precise, che vanno nella direzione di unire e non di dividere il Paese. Per noi è essenziale che le garanzie di sopravvivenza economica siano estese a tutti, senza distinzioni, senza ulteriori sperequazioni tra garantiti e non garantiti". L'esponente di FI aggiunge: "Il lavoro autonomo è una ricchezza che non può essere dispersa, perché le piccole imprese avranno un ruolo fondamentale, alla fine dell’emergenza, per creare lavoro, riagganciare la catena del valore e far ripartire il Paese. Per questo - conclude Bernini - va rimosso il blocco ideologico contro le partite Iva che ha finora caratterizzato l’azione di questa maggioranza, dalla quale ci aspettiamo un immediato ravvedimento operoso". (Com)