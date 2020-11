Francia: Covid, autorità ordinano abbattimento di mille visoni in allevamento nel Centro-Valle della Loira

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministeri dell'Agricoltura, della Salute e della Transizione ecologica della Francia hanno reso noto oggi l'ordine di abbattere circa mille visoni di un allevamento nella regione della Centro-Valle della Loira dopo che sugli animali è stata rilevata una mutazione del ceppo di coronavirus. La Francia conta quattro allevamenti di visoni sul suo territorio mentre dovrebbe arrivare i risultati dei test condotti in altri due allevamenti nel Paese mentre in un terzo le analisi hanno dato esito negativo. Diversi paesi europei hanno già segnalato casi di contagio in allevamenti di visoni, principalmente in Danimarca, con la recente scoperta di una variante del virus, ma anche nei Paesi Bassi, poi in Svezia e Grecia. (Frp)