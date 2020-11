Business news: Argentina, a settembre funzionamento industria per la prima volta a livelli pre-covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A settembre, l'apparato industriale dell'Argentina ha funzionato al 60,8 per cento delle sue capacità produttive migliorando in 3,1 punti percentuali il livello registrato nello stesso mese del 2019. E' quanto emerge dal rilevamento ufficiale reso noto questo lunedì dall'Istituto nazionale di statistica (Indec) dal quale emerge un miglioramento rispetto anche al 58,4 per cento registrato ad agosto. Si tratta della prima volta nell'anno in cui la "capacità installata" dell'industria supera la barriera del 60 per cento e della prima volta nell'anno in cui si rileva un miglioramento rispetto al periodo pre-covid. Sono sei in particolare i settori dell'industria che segnano miglioramenti nel raffronto su anno: quello dei "minerali non metallici", con un livello di operatività del 77,8 per cento; l'industria della carta, con un 71,2 per cento; la chimica, con il 69,8 per cento; dei metalli di base, con il 68,7 per cento; l'industria alimentare, con il 64,7 per cento; e del tabacco, con il 64,1 per cento. Ancora al di sotto della media invece i settori della raffineria di petrolio (59,5 per cento), della stampa (57,1 per cento), della gomma e della plastica (52,8 per cento), il tessile (48,5 per cento), automobilistico (46,2 per cento) e metalmeccanico (44,7 per cento). (Res)