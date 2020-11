Business news: Paraguay, Fmi corregge stime pil a -1,5 nel 2020, miglior performance della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha rivisto notevolmente le proiezioni sull'impatto economico della pandemia del Covid-19 in Paraguay nel 2020 portandole dal -4 per cento stimato all'inizio di ottobre, ad un -1,5. Un dato che colloca che il paese guaranì come quello con il miglior rendimento in tutta la regione. E' quanto si afferma nel documento reso noto dall'Fmi al termine della missione di consultazione svolta in base all'Articolo IV, dove si sottolinea che la ripresa è sospinta in gran parte dal settore agricolo e dagli investimenti del governo in opere pubbliche. Gli esperti del Fondo monetario prevedono per il 2021 quindi una crescita del 4 per cento del pil in assenza di una nuova ondata di contagi e di un ritorno alla chiusura delle attività economiche e del commercio. In questo senso, sottolinea l'istituto multilaterale di credito, la piena ripresa del commercio con Brasile e Argentina dipenderà solo se l'epidemia in questi paesi sarà sotto controllo. La missione del Fmi ritiene che a futuro potrebbe essere necessario aumentare anche il gettito fiscale, considerato "attualmente molto basso per gli standard internazionali", così come "frenare ulteriormente l'evasione fiscale contribuirebbe a creare risorse aggiuntive". (Res)