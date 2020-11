Difesa: Usa da oggi escono ufficialmente da Trattato sui Cieli aperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non sono più da oggi membro del Trattato sui Cieli aperti. Lo comunica con una nota il Dipartimento di Stato Usa ricordando che come da impegni presi a partire da oggi gli Usa non faranno più parte a tutti gli effetti del trattato. "Il 22 maggio 2020, gli Stati Uniti hanno esercitato il loro diritto ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo XV del Trattato sui Cieli aperti, notificando ai depositari del Trattato e a tutti gli Stati aderenti la loro decisione di recedere dal Trattato, con effetto di sei mesi a partire dalla data di notifica. Trascorsi sei mesi, il ritiro degli Stati Uniti è entrato in vigore il 22 novembre 2020 e gli Stati Uniti non sono più uno Stato parte del Trattato sui Cieli aperti", si legge nella dichiarazione. (Nys)