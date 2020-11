Covid: Lega, accuse sessiste a Corrotti da grillini dopo attacco a Raggi su Forlanini'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il consigliere regionale della Lega, Laura Corrotti, è stata incredibilmente insultata con accuse sessiste sui social network dai simpatizzanti del M5s, perché ritenuta colpevole di aver ricordato al sindaco di Roma, Virginia Raggi, che i pentastellati regionali hanno votato contro alla mozione, presentata proprio dalla Corrotti, per la riapertura dell'ospedale Forlanini". Così, in una nota, Orlando Angelo Tripodi, capogruppo della Lega alla Pisana. "A tal proposito, Raggi, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il presidente del Consiglio regionale Mauro Buschini - aggiunge - hanno qualcosa da dire? Laura ha la nostra vicinanza, la invitiamo a denunciare questi mascalzoni''. (Com)