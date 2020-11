Roma: De Vecchis-Ferri (Lega), su Ztl Raggi restituisca somme pagate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con un'amministrazione sempre disattenta ai diritti dei cittadini, sembra che occorrerà rivolgersi ad un giudice per ottenere il giusto ristoro derivante dalla chiusura dei varchi Ztl". Lo dichiarano in una nota il senatore della Lega William De Vecchis, e il consigliere del Municipio Roma XIV Mauro Ferri. "A marzo scorso, in occasione del lockdown, il sindaco di Roma Virginia Raggi aveva comprensibilmente deciso di spegnere tutti i varchi Ztl per consentire a chi autorizzato di spostarsi liberamente in città - si legge nella nota -. L'elemento che vogliamo sollevare è il danno subito dai titolari di permesso Ztl, siano essi residenti o lavoratori, che per almeno sei mesi non hanno usufruito del servizio correlato ai permessi". (segue) (Com)