Roma: De Vecchis-Ferri (Lega), su Ztl Raggi restituisca somme pagate (2)

- "Saputo della decisione di prolungare lo spegnimento dei varchi Ztl, e dietro richiesta di numerosi cittadini e richiesta di numerosi pareri legali i quali hanno confermato la fondatezza di un'eventuale richiesta di ristoro da parte dei titolari dei permessi Ztl. Ristoro - aggiungono gli esponenti della Lega - che potrebbe avvenire in termini di rimborso parziale delle somme pagate per il permesso o di proporzionale prolungamento della sua durata. Questo significa che nel momento in cui il Comune sospende le Ztl e quindi tutti possono circolare gratuitamente ovunque e a qualsiasi ora, da un lato viene meno il presupposto legale richiesto per poter fare pagare l'accesso (perché la Ztl per almeno sei mesi cessa o ha cessato di esistere); e dall'altro viene a mancare la giustificazione sostanziale del pagamento (che è corrispettivo ad un uso particolare da parte di singole categorie di utenti)". (segue) (Com)