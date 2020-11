Roma: De Vecchis-Ferri (Lega), su Ztl Raggi restituisca somme pagate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il senatore De Vecchis e il consigliere Ferri, "in altre parole, l'estensione dell'accesso alle Ztl a chiunque in qualsiasi ora per effetto della loro sospensione determina il venir meno di presupposti e giustificazioni degli esborsi sostenuti per l'anno in corso dai titolari di permesso, quanto meno con riferimento e in misura corrispondente al periodo di durata della sospensione. Fermo restando la condivisione dell'apertura dei varchi allo scopo di aiutare tutti i commercianti e le attività produttive che operano al centro,chiediamo ufficialmente al sindaco e alla sua Giunta che si trovi al più presto una soluzione, quale ad esempio la restituzione delle somme pagate di cui non si è usufruito, o in alternativa, il prolungamento dei permessi per la Ztl, evitando, inutili ricorsi che non farebbero altro che portare ulteriori costi sul bilancio di Roma", concludono. (Com)