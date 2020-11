Scuola: Di Maio, è da irresponsabili strumentalizzare tema, no allarmismi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, "strumentalizzare la scuola è da irresponsabili. Su questo - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook - faccio un appello anche ai media: raccontiamo la verità senza creare allarmismi o diffondere notizie approssimative. Dico una cosa molto semplice: non si può trasformare la scuola in un campo di battaglia, bisogna agire con serietà. La ministra Lucia Azzolina ce la sta mettendo tutta per garantire il regolare svolgimento delle lezioni". Secondo il titolare della Farnesina, "è premura di tutto il Movimento cinque stelle far riaprire le scuole, in totale sicurezza e rispettando le norme anti-Covid, non appena ci saranno le condizioni. Bisogna permettere a tutti i nostri studenti di seguire le lezioni in presenza. La scuola è fondamentale per il futuro dei nostri ragazzi: è un importante luogo di formazione, ma anche di crescita. Questa pandemia - conclude Di Maio - ci sta mettendo a dura prova, ma non fermerà l'energia di studenti e insegnanti". (Rin)