Covid: Schifani (FI), proposte Berlusconi di buon senso, alleati ci seguano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Forza Italia, Renato Schifani, afferma che "oggi Silvio Berlusconi ha tracciato una chiara ed inequivocabile linea politica che da un lato si distingue per chiarezza delle proposte e, dall'altro, indica il perimetro entro cui si muove e si muoverà Forza Italia nei confronti della maggioranza e del governo. Semestre bianco, sostegno alle partite Iva e a tutte quelle categorie che non hanno potuto fruire di ristori economici sino ad oggi, reddito di ripartenza per le categorie in crisi - continua in una nota il parlamentare, nonché consigliere politico dell'ex premier -, il tutto senza abdicare al nostro ruolo di opposizione, propositiva e responsabile". L'esponente di FI, poi, prosegue: "Sono certo che i nostri alleati non potranno che condividere le proposte di Berlusconi, ponendo in essere un atteggiamento unitario in occasione del voto parlamentare su uno scostamento di bilancio che si dovesse muovere nel solco delle nostre richieste. L'unità di una coalizione - conclude Schifani - si misura anche nel saper coniugare la coesione politica su proposte strategiche nell'interesse del Paese, prescindendo dal partito che dovesse formularle. Gli italiani innanzitutto". (Com)