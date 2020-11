Roma: Raggi, al lavoro su nuove preferenziali, strade ordinate e tpl più veloce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per questo realizzeremo nuove preferenziali - prosegue ancora la sindaca di Roma - riservate a bus, tram e taxi. E le corsie saranno protette da cordoli in gomma e paletti di ultima generazione, più resistenti agli urti o agli atti di vandalismo. Le nuove corsie saranno realizzate in piazza della Rovere, via Gioberti e via Delle Terme di Caracalla, mentre le preferenziali già esistenti in via Napoleone III, via Principe Eugenio, via Turati, piazza di Cinecittà e Corso Trieste saranno messe in protezione. Avremo strade più ordinate e sicure, mezzi pubblici più veloci e minori tempi di attesa alle fermate per i passeggeri". (Rer)