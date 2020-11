Calabria: Mulè (FI), indecente difesa Fico di Morra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, osserva: "Oramai siamo al colmo, il carnefice Morra diventa martire perché i suoi 'compari' di governo e di partito pretendono che sia preminente, rispetto all'abominio delle sue parole nei confronti di Jole Santelli, dei malati di tumore, dei calabresi, la sua partecipazione a un programma della Rai. Sembra di stare fuori dalla realtà". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico, anche lui dei Cinque stelle, si limita a definire 'sbagliate e infelici' le parole indegne pronunciate da Morra mentre il presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, le ha giustamente stigmatizzate come parole che 'disonorano le istituzioni'. Ciò che più impressiona è che, in questo momento, per pezzi dei Cinque stelle, del Pd e di importanti elementi delle istituzioni sia passato in secondo piano l'abominio mengheliano da difesa della razza pronunciato da Morra piuttosto che un'ospitata in Rai che, statene certi, arriverà al più presto con tanto di genuflessione e tappeti rossi. Tutto ciò va oltre la decenza ed è oramai tracimato nello schifo". (segue) (Com)