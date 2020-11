Calabria: Mulè (FI), indecente difesa Fico di Morra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente di FI, poi, prosegue: "Ma davvero il presidente della Camera e i vari assolutori ritengono normale che il presidente di una commissione bicamerale dica che dopo le sue parole riprovevoli le sue scuse servono 'per rinverginare l'imene di qualcuno che si è un po' trastullato nel tempo'? Davvero il presidente Fico e chi si accoda a lui ritengono normale che, sempre in una fase successiva e teoricamente di scuse, possa presiedere una commissione bicamerale colui che preconizza arresti tra i sindaci che democraticamente sono andati a manifestare davanti a palazzo Chigi? Davvero - continua Mulè - il presidente della Camera e gli altri volenterosi assolvendi ritengono che Morra possa continuare un minuto di più a presiedere la commissione antimafia dal momento che giudica i malati di tumore 'unfit' ad occupare cariche pubbliche fin quando non sono di sana e robusta costituzione? Ecco: siamo arrivati al colmo dei colmi". (Com)