G20: l'impegno delle potenze globali, vaccino per tutti e sostegno ai Paesi più poveri (2)

- "Non risparmieremo alcuno sforzo per garantire l'accesso equo e a buon mercato (dei trattamenti sanitari) a tutte le persone, in linea con gli impegni dei membri per incentivare l'innovazione". I 20 grandi della Terra "riconoscono il ruolo di una vasta immunizzazione come bene pubblico globale". A tal proposito, i paesi sostengono iniziative come l’acceleratore Access to Covid-19 (Act-A), la sua struttura Covax e la licenza volontaria della proprietà intellettuale. “Ci impegniamo ad affrontare le rimanenti esigenze di finanziamento globale, accogliamo con favore gli sforzi compiuti dalle banche multilaterali di sviluppo per rafforzare il sostegno finanziario per l'accesso dei paesi agli strumenti Covid-19, in linea con gli sforzi multilaterali esistenti, e incoraggiarli a fare di più. Riconosciamo il ruolo dell'immunizzazione estesa come bene pubblico globale”, prosegue la Dichiarazione. (segue) (Res)