G20: l'impegno delle potenze globali, vaccino per tutti e sostegno ai Paesi più poveri (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi del G20 sottolineano che "sostenere il sistema commerciale multilaterale è ora più importante che mai. Ci sforziamo di realizzare l'obiettivo di un ambiente commerciale e di investimento libero, equo, inclusivo, non discriminatorio, trasparente, prevedibile e stabile e per mantenere i nostri mercati aperti", si legge dichiarazione del G20. Il consesso si impegna inoltre a garantire che “le rotte di trasporto globali e le catene di approvvigionamento rimangano aperte, sicure e protette e che qualsiasi misura restrittiva relativa al Covid-19 sia mirata, proporzionata, trasparente, temporanea e in conformità con obblighi derivanti da accordi internazionali”. (segue) (Res)