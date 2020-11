G20: l'impegno delle potenze globali, vaccino per tutti e sostegno ai Paesi più poveri (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presente nella dichiarazione anche un riferimento al tema ambientale: "Mentre ci riprendiamo dalla pandemia, ci impegniamo a salvaguardare il nostro pianeta e costruire un futuro più sostenibile dal punto di vista ambientale e inclusivo per tutte le persone", si legge nella dichiarazione. Sull’empowerment delle donne il leader del G20 hanno rilevato l’importanza di garantire che la pandemia non aggravi le disuguaglianze di genere, mentre per quanto riguarda l’immigrazione, i membri del G20 sottolineano la necessità di azioni condivise per mitigare l'impatto della pandemia su coloro che si trovano in situazioni vulnerabili, rifugiati, migranti e sfollati, affrontando al tempo stesso le "cause profonde delle migrazioni". (Res)