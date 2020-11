Legge Bilancio: De Carlo (Fd'I), governo azzera strumenti contrasto a concorrenza sleale a nostri prodotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad avviso del senatore Luca De Carlo, componente della commissione Bilancio di palazzo Madama e responsabile nazionale Agricoltura Fd'I, "il governo più anti-italiano della storia boicotta la lotta all'italian sounding e favorisce le grandi lobbies. Nella legge di Bilancio - continua il parlamentare in una nota -, oltre alla cancellazione della stessa definizione di italian sounding, riferita alle pratiche finalizzate alla falsa evocazione dei prodotti di origine italiana, sono previsti tagli di risorse ai consorzi impegnati a contrastarne il dannoso fenomeno, con un conseguente grave danno all'intero settore agroalimentare italiano". L'esponente di Fratelli d'Italia aggiunge: "La contraffazione dei nostri prodotti vale 100 miliardi, tanto quanto gli scostamenti votati fino oggi per affrontare la crisi a seguito del Covid. Con questa decisione assurda il governo, anziché sostenere le filiere italiane, azzera gli strumenti di contrasto alla concorrenza sleale ai nostri prodotti e lo fa in un momento già estremamente difficile per l'intero settore. Fratelli d'Italia - conclude De Carlo - sarà come sempre sulle barricate per difendere l'interesse nazionale totalmente dimenticato dal governo". (Com)