G20: M5s, Italia pronta a cogliere sfida globale per futuro sostenibile e inclusivo

- I deputati del Movimento cinque stelle della commissione Affari esteri di Montecitorio osservano: "Le sfide globali della salute, dell'accessibilità alle cure e ai vaccini per tutti, lo sviluppo ecosostenibile del pianeta, un futuro a emissioni zero. Sono questi gli ambiziosi obiettivi che ci poniamo - continuano i parlamentari in una nota - in quest'anno di presidenza del G20". Gli esponenti del M5s proseguono parlando di "una presidenza che si svilupperà, infatti, intorno a tre pilastri: persone, pianeta e prosperità. Sfide che ricoprono un ruolo cruciale in questa delicata fase in cui la pandemia ha messo in discussione modelli e organizzazioni sociali. L'Italia sarà in prima linea per fronteggiare quelli che sono obiettivi collettivi: la difesa del bene comune, lo sviluppo di un modello economico e sociale fondato sull'equità, la solidarietà, con la salute globale in cima all'Agenda". I deputati pentastellati concludono: "Solo immaginando un nuovo inizio potremo uscire tutti insieme dalla crisi che ha travolto il pianeta. Noi siamo pronti a fare la nostra parte in questa sfida collettiva, per un futuro sostenibile e inclusivo che non lascia nessuno indietro". (Com)