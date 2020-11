Roma: Raggi, al lavoro su nuove preferenziali, strade ordinate e tpl più veloce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Immagino sia capitato a ognuno di noi: percorrere con l’auto una strada dove è presente una corsia preferenziale per bus o tram; incrociare sulla propria corsia un altro veicolo parcheggiato in doppia fila; essere costretti, per evitarlo a invadere la stessa corsia riservata ai mezzi pubblici, rallentandoli. Risultato: sensazione di caos e di pericolo". Lo scrive, in un post su Facebook, Virginia Raggi, sindaca di Roma. "Negli ultimi anni, su diverse strade - aggiunge Raggi - abbiamo sperimentato la protezione delle corsie preferenziali con muretti o cordoli che rendessero impossibile la pratica incivile della sosta selvaggia di auto o furgoni, soprattutto in centro. Dove è stato fatto ha funzionato. Risultato: sensazione di ordine, sicurezza e decoro". (segue) (Rer)