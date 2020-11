Afghanistan: da domani Conferenza di sostegno allo sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato per gli Affari politici statunitense, David Hale, guiderà la delegazione degli Stati Uniti alla Conferenza Afghanistan 2020, che si terrà praticamente domani e martedì, 23 e 24 novembre. Secondo quanto riferisce una nota del dipartimento di Stato, si tratta del sesto raduno quadriennale di circa 70 paesi e organizzazioni internazionali per coordinare il sostegno allo sviluppo internazionale per l'Afghanistan. La conferenza è ospitata dal governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan, dal governo della Finlandia e dalla missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan. Il sottosegretario Hale rilascerà una dichiarazione a nome degli Stati Uniti e presenterà un videomessaggio del segretario di Stato Mike Pompeo martedì 24 novembre. La conferenza prevede anche un evento collaterale guidato dagli Stati Uniti sulle priorità economiche e l'efficacia degli aiuti con le osservazioni principali del vice amministratore di Usaid, John Barsa. (Res)