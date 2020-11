Roma: Codacons, dopo ennesimo bus in fiamme esposto contro Comune e Atac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incidente avvenuto nella notte in via Aurelia dove un autobus della linea N46 dell'Atac ha preso fuoco "ed è scivolato in discesa danneggiando due automobili finisce al vaglio della Procura della Repubblica". Si legge in una nota del Codacons. "Si tratta dell'ennesimo incendio scoppiato su un bus di linea della capitale, che solo per un caso non ha avuto conseguenze tragiche - spiega il presidente Carlo Rienzi - La magistratura dovrà chiedere le cause e le dinamiche del sinistro, aprendo una indagine nei confronti dell'Atac e del comune di Roma per le possibili fattispecie di danneggiamento e tentata strage".(Com)