Ue: Meloni, con nuove misure Bce rischio per famiglie e imprese italiane di vedersi precluso accesso a credito

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ricorda che "il 1° gennaio entreranno in vigore le nuove disposizioni della Banca centrale europea sulle sofferenze bancarie: chi non coprirà entro 90 giorni i debiti scaduti verrà dichiarato 'cattivo pagatore'. Decine di migliaia di famiglie e imprese italiane - continua la parlamentare su Facebook - rischiano di essere segnalate alla centrale dei rischi e vedersi precluso l'accesso al credito. Queste disposizioni sono state approvate dalla Bce prima della pandemia da Covid-19 e sarebbe delirante farle entrare in vigore oggi". La leader di Fd'I aggiunge; "L'amministratore delegato di Mediobanca Nagel ha definito le nuove regole della Bce 'una bomba atomica' anche per il sistema bancario italiano ed europeo, che verrebbe travolto da una valanga di nuovi crediti deteriorati (Npl), sufficienti a far collassare l'intero sistema. Mi chiedo perché nessuno nel governo non abbia ancora alzato la voce in Europa per chiedere l'immediata sospensione di queste misure almeno fino alla fine della pandemia, per poi comunque rivederle perché sono chiaramente punitive per il sistema Italia". Secondo Meloni, "è semplicemente folle pensare di affrontare la ricostruzione con l'intero tessuto finanziario e produttivo polverizzato dalle nuove regole di rigore dell'eurosistema. A meno che l'obiettivo non sia quello di far trovare la tavola apparecchiata ai predatori internazionali, che stanno già affilando i coltelli". (Rin)