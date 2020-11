© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fiamme all'interno del centro accoglienza per l’immigrazione, in via A.Staderini, 9 a Roma. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco del comando della Capitale, gruppo Tuscolano, che hanno provveduto a domare le fiamme negli alloggi. Presenti anche le forze dell'ordine e il personale del 118. (Rer)