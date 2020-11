Spagna: ministra Istruzione, nuova legge sulla scuola ispirata al principio d'equità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova legge della Spagna sulla scuola cambia la filosofia in funzione dell'equità in quanto promuove l'eccellenza in modo che tutti gli studenti possano sviluppare al massimo il loro talento, al di là delle loro condizioni originali. Lo ha affermato la ministra dell'Istruzione spagnola, Isabel Celaa, in un'intervista al quotidiano "El Pais", nel commentare la nuova legge sull'istruzione approvata il 12 ottobre scorso dal Congresso dei deputati tra le vibranti proteste delle opposizioni. Al centro dello scontro, in particolare, la soppressione dello spagnolo (castigliano) come lingua veicolare dell'insegnamento che lascia alle regioni il compito di garantire che i loro studenti ricevano o meno un insegnamento in castigliano e ad applicare gli strumenti di verifica, analisi e controllo del sistema educativo. La ministra ha difeso la nuove legge dall'accusa che sarebbe stata scritta ed approvata per "dare soddisfazione" ai partiti indipendentisti sottolineando che diversi partiti favorevoli all'indipendenza hanno deciso di non appoggiarla. "La legge stabilisce che alla fine della scuola dell'obbligo tutti devono avere una piena padronanza dello spagnolo e delle lingue co-ufficiali. E le scuole dovranno adottare misure di compensazione per garantire questo", ha evidenziato Celaa nello spiegare le ragioni di uno dei punti più dibattuti della riforma. In merito alla nuova norma che rende più difficile bocciare uno studente. Il Partito popolare (Pp), tuttavia, ha già annunciato una mobilitazione nazionale ed i 5 governi regionali guidati da giunte popolari (Andalusia, Madrid, Galizia, Castiglia e Leon e Murcia) stanno preparando leggi, decreti e ordini per contrastare l'applicazione totale o parziale della legge Celaa. (Spm)