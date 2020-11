Ue: Silvestri (M5s), subito una legge sul lobbismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Movimento cinque stelle, Francesco Silvestri, dichiara: "E' falso che il nostro Paese sia in ritardo sui programmi per il Recovery fund. Pur in una situazione complicata dagli eventi - continua il parlamentare in una nota -, l'Italia si sta muovendo nei tempi previsti per approntare tutto quanto serve a definire progetti e tempi per accedere ai fondi stanziati dall'Unione europea. Piuttosto, si faccia chiarezza su quali sono gli interessi in ballo. Non è pensabile che le risorse che sono state destinate al nostro Paese siano oggetto di appetiti da parte di non meglio conosciuti gruppi di potere". L'esponente del M5s, poi, prosegue: "Per questo, urge mettere mano immediatamente a una legge sul lobbismo che definisca tempi e modi della rappresentanza degli interessi nel rispetto della trasparenza e della legalità. Siamo in una fase delicata, non possiamo abbassare la guardia e dobbiamo vigilare affinché tutto venga fatto secondo regole condivise, e apprezzo che il collega Pd Andrea Orlando abbia compreso l'assoluta importanza della legge sulle lobby che sta per approdare in Aula. Se ne parla da troppo tempo - conclude Silvestri - e non possiamo più aspettare". (Com)