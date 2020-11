Reddito cittadinanza: Silvestroni (Fd'I), è un fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Fratelli d'Italia, Marco Silvestroni, parla di "altri 4 miliardi senza regole nella Finanziaria 2021. Grazie ai grillini che mettono in campo misure economiche senza controlli come il reddito di cittadinanza - continua il parlamentare in una nota -, si regalano soldi a tanti furbetti, ma anche agli assassini e ai criminali come al killer del giudice Livatino. Nel bilancio dello Stato, i miei emendamenti per realizzare opere necessarie ai cittadini chiederò che siano finanziati con i fondi previsti per il reddito di cittadinanza". (Com)