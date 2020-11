G20: re Salman, adottata Dichiarazione finale, cooperazione è pietra miliare del successo vertice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo dei Paesi del G20 ha adottato la Dichiarazione finale del vertice di Riad. Lo ha annunciato il re dell'Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz, durante le dichiarazioni conclusive del summit di due giorni. "La cooperazione è la pietra miliare del successo del G20 - ha detto il sovrano -. Abbiamo ottenuto molto quest'anno e adempiuto ai nostri impegni per affrontare le sfide causate dalla pandemia Covid-19". Inoltre, "siamo riusciti a presentare un messaggio di rassicurazione e speranza ai nostri popoli. Lavoreremo nel G20 per responsabilizzare le persone e preservare il pianeta", ha proseguito re Salman. L'Arabia Saudita "continua a svolgere un ruolo importante nel G20 per trovare soluzioni" e rappresenta un "luogo unico che collega tre continenti", ha concluso re Salman. (Res)