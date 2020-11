Covid: Lazio, 82.053 casi attuali, età media 45 anni, 18.609 guariti e 1.978 morti totali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi nel Lazio sono 82.053 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi 78.416 sono in isolamento domiciliare. Mentre 3.637 persone sono ricoverate, di cui 339 in terapia intensiva. Infine, 1.978 persone sono decedute e 18.609 guarite. In totale sono stati esaminati 102.640 casi. Lo riporta il bollettino della Regione Lazio. In particolare, nella regione sono stati superati i 100 mila casi totali da inizio pandemia. L'età media è di 45 anni; i positivi sono equamente ripartiti tra maschi (50 per cento) e femmine (50 per cento). Il 72 per cento è stato individuato da attività di screening e il 28 per cento da test per sospetto diagnostico. I ricoverati con sintomi sono il 3,2 per cento e i ricoverati in terapia intensiva sono lo 0,3 per cento. Gli attualmente positivi sono l'80 per cento, di cui il 96 per cento in isolamento domiciliare, i deceduti sono l'1,9 per cento e i guariti il 18 per cento.(Rer)