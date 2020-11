G20: Conte, presidenza dell’Italia sarà inclusiva, efficace ed ambiziosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza italiana del G20 sarà inclusiva, efficace ed ambiziosa. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento al G20 per il passaggio di consegne tra la presidenza saudita e quella italiana entrante per il 2021. “Siamo consapevoli della difficoltà ma anche della responsabilità del nostro compito e vogliamo che la nostra presidenza sia inclusiva, efficace e ambiziosa per rispondere alle principali sfide del nostro tempo”, ha spiegato Conte. “Metteremo in campo tutto il nostro impegno e la nostra riconosciuta capacità di dialogo”, ha aggiunto.(Res)