Rai: Pd, Salini spieghi nomina di uno dei dirigenti coinvolti in "Vallettopoli"

- La portavoce della Conferenza delle donne democratiche, Cecilia D'Elia, sottolinea: "Nell'infinita serie di nomine che è diventata la Rai della fine gestione Salini, apprendiamo che l'amministratore delegato ha appena nominato alla direzione Pubblica utilità Giuseppe Sangiovanni, toccato dalla cosiddetta vicenda 'Vallettopoli' che fu una brutta pagina della Rai di qualche anno fa. Non solo - continua l'esponente del Pd in una nota - avalla a Rai2 nomine di vicedirettori solo uomini. Per non farsi mancare nulla sceglie anche uno dei protagonisti di 'Vallettopoli' per promuoverlo a capo di un un'importante direzione Rai. Chiediamo a Salini di riconsiderare, visti anche i recenti inciampi di direzione aziendale - conclude D'Elia -, l'opportunità di questa scelta". (Com)