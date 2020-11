Scuola: Fratoianni (Leu), riapertura in massima sicurezza sia priorità politica e istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il portavoce nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, "hanno ragione il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico (Cts) e il presidente dell'Associazione presidi: la riapertura delle scuole nella massima sicurezza deve essere la priorità della politica e delle istituzioni". Il deputato di Liberi e uguali, e vicepresidente della commissione Cultura a Montecitorio, aggiunge in una nota: "Non possiamo continuare a contare i danni incalcolabili per il futuro di ragazzi e ragazze del nostro Paese. E sarebbe inaccettabile rivedere il teatrino visto nei mesi scorsi, se le scuole non sono fonti di diffusione del contagio. Allora si lavori subito - ministri, presidenti di Regioni e sindaci - per trovare soluzioni ottimali per i trasporti, non se ne parli solo il giorno prima della riapertura degli istituti scolastici. E soprattutto - conclude l'esponente di Leu -, se si può riaprire qualcosa, si cominci dalle scuole. Ne va della credibilità del nostro Paese e delle sue istituzioni".(Com)