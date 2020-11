G20: Conte, persone, pianeta e prosperità al centro del programma presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia con la prossima presidenza del G20 intende “guardare oltre l’emergenza” e “promuovere una ripresa sostenibile, inclusiva e resiliente”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento al G20 per il passaggio di consegne tra la presidenza saudita e quella italiana entrante per il 2021. “ La nostra intenzione è mettere in atto tutte le misure necessarie per una ricostruzione quanto più solida ed efficace, promuovendo una società più equa, un pianeta più pulito e sano e un ambiente economico più prospero, per noi ma anche per i nostri figli”, ha aggiunto il capo del governo. “Abbiamo molto chiara l'esigenza di ricostruire la fiducia tra le generazioni. Per questo motivo, abbiamo deciso di incentrare il nostro programma di lavoro su tre pilastri: persone, pianeta e prosperità", ha sottolineato il primo ministro.(Res)