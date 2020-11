G20: Conte, multilateralismo è unica scelta sostenibile in un mondo interconnesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mondo di oggi quella del multilateralismo “non è una tra le varie opzioni a disposizione è l’unica scelta sostenibile”. Lo ha evidenziato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento al G20 per il passaggio di consegne tra la presidenza saudita e quella italiana entrante per il 2021. “Costruire un futuro migliore è possibile solo se lavoreremo insieme uniti in una comunità globale di intenti, forgiata su uno spirito di cooperazione e solidarietà e se c’è una lezione che abbiamo imparato in questi mesi è che nessuno riesce a vincere da solo le sfide globali”, ha detto Conte. “Questa pandemia ha messo a nudo qualsiasi velleità di potere riuscire da soli”, ha aggiunto.(Res)