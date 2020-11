Scuola: ministero Istruzione celebra la Giornata nazionale per la sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche quest'anno il ministero dell'Istruzione celebra la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole con l'intento di promuovere e valorizzare le attività e le iniziative realizzate sui temi della sicurezza e della prevenzione dei rischi. La Giornata cade oggi, 22 novembre, ma gli eventi in programma si svolgeranno domani, lunedì 23 novembre, per poter dare alle scuole modo di partecipare, seppur a distanza. E' quanto si legge in una nota del dicastero. La Giornata per la sicurezza nelle scuole è "una ricorrenza che ci richiama alle nostre responsabilità, ricordandoci la necessità di garantire il benessere delle nostre studentesse e dei nostri studenti in ambito scolastico e di garantire la loro sicurezza che deve essere una priorità assoluta, sempre", dichiara la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, che aggiunge: "Lo è certamente per questo governo. Da inizio 2020 sono stati assegnati quasi 2 miliardi agli Enti locali per 2.057 interventi di edilizia scolastica e 5.560 indagini diagnostiche sui solai. A queste risorse vanno aggiunti gli oltre 400 milioni previsti per l'edilizia leggera in fase di emergenza. Nella legge di Bilancio abbiamo inserito oltre 1,5 miliardi per questo capitolo, che avrà un ruolo importante anche nel Recovery fund". (segue) (Com)