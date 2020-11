Scuola: ministero Istruzione celebra la Giornata nazionale per la sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la viceministra all'Istruzione, Anna Ascani, "questa Giornata è un momento di riflessione importante, che assume un valore particolare in questo periodo in cui tutti abbiamo dovuto modificare la nostra quotidianità per contenere il virus e salvaguardare la salute collettiva. Inoltre, dà l'opportunità a questo ministero di riconfermare l'impegno costante per l'edilizia scolastica. Avremo a disposizione nuove risorse, quelle del Next generation Eu, un'occasione preziosa per un investimento più corposo per la sicurezza e la strutturazione di tutto il patrimonio edilizio scolastico. Una formazione di qualità - prosegue Ascani - passa anche da questo". La Giornata nazionale per la sicurezza - spiega la nota - arriva a conclusione di un percorso di attività realizzato dalle scuole durante questi mesi. Tutte le iniziative di domani si svolgeranno online. Un programma comunque ricco. Si parte con un laboratorio didattico basato su una metodologia innovativa a tema, al quale partecipano 80 studentesse e studenti da tutta Italia che hanno lavorato da venerdì scorso per presentare le loro idee e proposte in materia di sicurezza a scuola. (segue) (Com)