G20: Conte, Italia sarà garante dell'accesso universale ed equo ai vaccini

- L'Italia si impegnerà per garantire "l'accesso universale ed equo ai vaccini e al rafforzamento dei sistemi sanitari". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento al G20 per il passaggio di consegne tra la presidenza saudita e quella italiana entrante per il 2021. "Ci impegneremo ad affrontare le principali sfide legate all'emergenza sanitaria, con particolare riferimento all'accesso universale ed equo ai vaccini e al rafforzamento dei sistemi sanitari", ha spiegato il capo del governo. "Tutti questi temi verranno sviluppati anche in sinergia con il Global Health Summit che l'Italia ospiterà il prossimo anno in collaborazione con la Commissione europea e che coinvolgerà tutti voi leader del G20 insieme alla società civile", ha aggiunto. (Res)