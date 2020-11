© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarà un piacere accogliervi in Italia il prossimo anno in occasione del nostro vertice G20, il 30 e 31 ottobre". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento al G20 che ha segnato il passaggio di consegne tra la presidenza saudita e quella italiana entrante per il 2021.(Res)