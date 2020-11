Roma: Raggi, avanti con controlli anti contagio, grazie ad agenti polizia locale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche questa settimana - prosegue Raggi - gli agenti hanno provveduto a chiudere temporaneamente piazze, strade e luoghi interessati da momentanei assembramenti. Per esempio, ieri sera, piazza San Callisto è stata chiusa per consentire alle numerose persone presenti di allontanarsi. Controlli anche nelle notti di venerdì e sabato per gli spostamenti oltre le 22: sono state circa 350 le persone e i veicoli fermati e solo cinque le irregolarità riscontrate. Ringrazio gli agenti della polizia locale per il loro lavoro e invito tutti alla responsabilità e al rispetto delle disposizioni anti-contagio". (Rer)